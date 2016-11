Dietingen Kunst im Quadrat: von Fotos bis zur Malerei

Unter dem Titel "Das kleine Format im Quadrat" hatten die beteiligten Künstler, unter anderem Susanne Seeburger, Silke Leffler, Birgit Krautheimer, Christian Gogollok, Franziska Teufel, Dieter Bauer, Frank Burkard, Elke und Josef Oberle, Sonja King und Susanne Färber, vielfältige Arbeiten geschaffen. Von Skulpturen, Fotos über Malerei und Grafik bis hin zu Keramikarbeiten reichten die Exponate – und das Publikum zeigte sich begeistert.

Birgit Krautheimer hat die vielfältigen Arbeiten mit fleißigen Helfern arrangiert und für eine ansprechende Hängung gesorgt. "Wichtig ist, den Blick der Besucher zu lenken", weiß die Künstlerin. Und dies ist ihr wieder einmal bestens gelungen.

"Ich freue mich, die Ausstellung vor vollem Haus präsentieren zu können", sagte sie in ihrer Eröffnungsrede. Im Quadrat erhalte jedes Kunstwerk alle Aufmerksamkeit. Das Quadrat wirke harmonisch und ruhig und sei in Kunstkreisen sei beliebt, ließ sie wissen. "Der Kunsttreff hat Dietingen zum Hotspot der Kunst gemacht. Und wir sind stolz darauf, dass das Interesse so groß ist", so Bürgermeister Frank Scholz. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Mark Feldes.