Dietingen Kultur im Genießerhof

Bernhard Bitterwolf ist laut Pressemitteilung Dozent an der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee. Er greife mit Lust in die Kiste der regionalkulturellen Kleinodien. Als Vollblutmusiker nehme er sich der in Vergessenheit geratenen alten schwäbischen Lieder und Tänze an.

Die teils direkten Volksliedtexte werden von Bitterwolf in den jeweiligen historischen Kontext eingebettet und auf Originalinstrumenten begleitet. Gerätschaften wie Piffel, Sackpfeife, Drehleier, Scheitholz, Landsknechtstrommel und Krummhorn bringe der Künstler neben Akkordeon und Gitarre zum Tönen, Klingen, Pfeifen und Rauschen.

Auf seinem Gang durch die Kulturgeschichte Schwabens zitiert Bitterwolf, passend zu den Musikstücken, auch Dichter und Denker von früher und heute. Die in Wort und Musik gehaltene Präsentation soll unterhalten, informieren und zur Pflege überlieferten Kulturguts beitragen.