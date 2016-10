Dietingen Kosten spielen eine tragende Rolle

Vom Landratsamt werden nur die Linienschutzmaßnahmen in den Ortslagen als vor­aussichtlich zuwendungsfähig eingeschätzt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Bei der Vor-Ort-Besichtigung und im Nachgang zum Ortstermin wurden weitere Fakten erörtert. Dazu gehöre der Hinweis, dass der Standort des Hochwasserrückhaltebeckens in Rotenzimmern in einem Landschaftsschutzgebiet liegen würde. Die Schlichem und der nördliche Zulaufgraben seien, inklusive des Gewässerrandstreifens, als FFH-Gebiet und zumindest als Bundesnaturschutzgesetz-Biotop ausgewiesen.

Während der Bauphase müsste die Schlichem umgeleitet und später wieder in das bisherige Flussbett zurückgeführt werden. Aufwendige geotechnische und naturschutzfachliche Untersuchungen müssten erfolgen, die Eingriffe in den Naturhaushalt ausgeglichen werden.

Die Linienschutzmaßnahmen in Rotenzimmern würden sich aus einer Kombination von Mauern und Dämmen zusammensetzen.

In Böhringen müssten Schutzeinrichtungen mutmaßlich mit einer Höhe von 1,0 bis 1,1 Metern geschaffen werden. Hier müssten Detailplanungen exaktere Daten liefern. Der rechts der Uferseite befindliche alte Baumbestand gelte es für diesen Fall zu erhalten. Linksseitig, also an der Schlichemstraße, sei im vorhandenen Grünbereich eine Verwallung vorstellbar. Am Kanalnetz wären Rückstauklappen vorzusehen und Maßnahmen hinsichtlich der Binnenentwässerung zu prüfen.

Die Kosten für den Linienschutz werden für Böhringen mit etwa 1,2 Millionen Euro beziffert, während für Rotenzimmern etwa 800 000 Euro veranschlagt werden.

Aus der Sicht der Regierungspräsidien ergebe sich anhand dieser Zahlen, die auf der Machbarkeitsstudie basieren, nur eine Förderfähigkeit für Linienschutzmaßnahmen.

Geprüft werde, ob der hierfür mögliche Zuschussanteil des Landes auch gewährt werden könnte, wenn die Gemeinde den Bau der teureren Variante bevorzugen und die Mehrkosten tragen würde.

Die Kosten für weitergehende Untersuchungen, die nun notwendig würden, könnten zwar über die Gemeinschaft der Schlichemanliegergemeinden beantragt und gefördert werden, jedoch wäre der verbleibende Kostenanteil allein durch die Gemeinde Dietingen zu tragen.

Weitere Gespräche mit den Vertretern der Behörden und der Bürgerinitiative sollen folgen, ebenso bereits umgesetzte Hochwasserschutzprojekte wie im Glatt-Tal besichtigt werden.