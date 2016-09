Dietingen Klaus Häsler spricht klare Worte

Dietingen. Die Bürgermeisterwahl war für den Amtsinhaber mit 55,1 Prozent eindeutig. Indes von einem überwältigenden Wahlergebnis kann nicht die Rede sein. Das fiel auch seinem Stellvertreter im Rat, Gerhard Schneider, auf. Insbesondere mit Blick auf Irslingen. In diesem Teilort erreichte Bürgermeister Frank Scholz, der am 10. Oktober offiziell in sein Amt wieder eingesetzt wird mit 19,5 Prozent sein schwächstes Ergebnis.

"Beklemmend" bewertete dies Schneider in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Wahl Mitte Juli und stellte die Frage in den Raum, wie Irslingen "bei der Gemeindearbeit noch mitgenommen werden soll". Aus seiner Sicht sollte dieses Ergebnis in einer Sitzung erarbeitet werden.

Bürgermeister Frank Scholz reagierte auf Schneiders Aussage nicht, wie er es sonst bei persönlichen Stellungnahmen der Räte zu tun pflegt, bat aber seinerseits nun, dass endlich Ruhe im Rat einkehren solle.