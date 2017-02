Viele mittelalterliche Figuren, ob weiblich oder männlich, waren gestern beim Kinderumzug in Böhringen bei bestem Wetter unterwegs. Treffpunkt war der Kindergarten. Sämtliche Personen, die mit einer Ritterburg zusammenhängen, tauchten im närrischer Lindwurm auf. Auch zahlreiche verkleidete Eltern waren mit von der Partie und begleiteten die kleinen Rittersleut’. Eine Abordnung der Böhringer Musikkapelle sorgte während des Umzugs und anschließend in der Halle für Stimmung. In der Halle wartete auf die Besucher ein buntes Programm. Foto: psw