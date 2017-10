Dietingen. Eine 22-jährige Reiterin wollte von der Neckarburg nach Dietingen reiten. Im Bereich Gewann Schuldenteile blieb sie vermutlich an einem Gebüsch oder einem Ast hängen und stürzte vom Pferd. Hierbei wurde sie laut Polizeiangaben an der Schulter verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Pferd blieb unverletzt.