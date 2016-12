Dietingen Jubiläumsjahr geht klangvoll zu Ende

Weiter ging es nach Irland. "Lord Of the Dance" nahm die Zuhörer mit auf die grüne Insel. In melodischen, aber auch sehr temporeichen Passagen mussten nicht nur die Trompetenbläser ihre Finger fliegen lassen. Mit dem Marsch "Hoch Heidecksburg" beendeten die Gäste aus Wilflingen ihren gelungenen Konzertpart. Nach einer Zugabe übernahmen die Gastgeber die Regie auf der Bühne.

Mit der Ouvertüre "Music For the Royal Fireworks", der Feuerwerksmusik von Händel eröffnete die "Harmonie" mit vollem, rundem Orchesterklang ihren Konzertteil. Dirigent Peter Nikol hatte das Stück passend zum Jubiläumsjahr ausgewählt, weil es als Eröffnung für feierliche Anlässe komponiert worden war.

Mit "Pacific Dreams" ging es weiter. Dieses Stück hatten die Böhringer Vereine den Musikern zum Geburtstag gespendet. Mit großer musikalischer Bandbreite, aber auch ruhigen solistischen Passagen konnten die Zuhörer in die Welt des pazifischen Raumes eintauchen. Schlagkräftig war dann "Rocky Highlights" mit bekannten Melodien aus den Rocky-Filmen und dem gleichnamigen Musical. Stefan Schneider glänzte hierbei als Solist an der Posaune.

Solistisch ging es mit dem Stück "Satchmo" weiter. Die bekanntesten Melodien von Louis "Satchmo" Armstrong – wie "What a Wonderful World", "When the Saints Go Marching In", "St. Louis Blues" und "Hello Dolly" – wurden in diesem Stück verarbeitet. Mit tollen Soloeinlagen von Tobias Schwarzwälder (Trompete), Alina Frommer (Klarinette) und Stefan Schneider (Posaune) wurden die Zuhörer in die Welt von Dixieland, Blues und Jazz mitgenommen.

Bei dem folgenden Marsch "Pomp And Circumstance No. 1" konnte das Publikum zu Beginn nicht sofort erahnen, dass darin mit "Land Of Hope And Glory" ein Musikstück verarbeitet ist, das in England fast so beliebt wie die offizielle Nationalhymne ist. Temporeich mit anspruchsvollen Passagen wurde an die bekannte Passage des Stücks herangeführt, das dann sicherlich jeden in der Halle in die royale Welt Englands mitgenommen habe, heißt es weiter.

Anschließend verlangten die Zuhörer mit lang anhaltendem Applaus eine Zugabe, die die Böhringer Musiker nach den Verbandsehrungen (siehe Info) mit dem Marsch "Regimentsparade" und dem Weihnachtslied "O du fröhliche" gerne spielten.

Im Konzert der "Harmonie" Böhringen hat der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, treue Mitglieder geehrt. Bei dieser Gelegenheit sprach er dem Musikverein nochmals den Dank des Kreisverbands für die Ausrichtung des 14. Verbandsmusikfests mit Wertungsspielen aus. Beim Umzug mit circa 2000 Teilnehmern und der Uraufführung des neuen Kreisverbandsmarschs habe die Blasmusik ein tolles Bild abgegeben.

Geehrt wurden: Dieter Held für 50 Jahre aktives Musizieren mit der Verbands-Ehrennadel in Gold mit Diamant. Martin Engeser und Stefan Fuchs für 30 Jahre aktives Musizieren mit der Verbands-Ehrennadel in Gold. Marc Herter und Stefan Fuchs für 15 Jahre Funktionärstätigkeit mit dem Kreisverbandsehrenzeichen in Gold.