Dietingen Jedes Mal ein neuer Blick auf die Burg

Dietingen-Rotenzimmern. Mit Privatautos ging es zum Startplatz unterhalb des Hohenzollerns. Die Gruppe folgte dem Wanderweg "Rund um die Burg" und anschließend dem "Kaiserweg".

Auf der ersten Etappe konnten die Wanderer aus dem Wald heraus über den Hechinger Ortsteil Boll hinweg auf den Albtrauf sehen, insbesondere der Dreifürstenstein begleitete die Gruppe eine Strecke.

Am Quellhaus bogen die Teilnehmer ab in Richtung Kapelle Mariazell. Diese liegt wunderschön auf einem Hang mit Blick über Hechingen in Richtung Schönbuch sowie auf den Hohenzollern mit der Burg. Nach kurzer Verschnaufpause ging es zurück Richtung Hexenlinde.