Nach der letztjährigen Pause steht dieses Jahr beim Musikverein Irslingen (Bild) die "MVI-Parade" wieder auf dem Programm: am Samstag, 1. April, in der Waidbachhalle. Um 19.30 Uhr heißt es: "O’zapft is", denn heuer gilt für den lustigen musikalischen Abend das Motto "Bayern Gaudi". Besucher in Dirndl und Lederhosen sind erwünscht. Die Gäste erwartet ein unterhaltsames Programm mit gepflegter und stimmungsvoller Blasmusik sowie originellen Spielen. Von den Musikern aus Böhringen, Böttingen und Wellendingen wird nicht nur musikalisches Können gefordert. Auch Geschicklichkeit ist gefragt. Großer Spaß bei diesem nicht ganz so ernsten Wettstreit in einem lockeren und freundschaftlichen Rahmen ist vorprogrammiert. Das gilt für Musiker und Gäste. Kulinarische Schmankerl dürfen bei einem bayrischen Abend nicht fehlen. Foto: psw