Dietingen Intensive Suche nach Jugendtrainern

Dietingen-Irslingen (psw). Mit damit insgesamt zwölf Gruppen deckt der größte Verein im Ort ein sehr breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten ab. Die Gesamtbilanz für das Vereinsjahr 2016/2017 fiel trotz des Scheiterns der ersten Fußballmannschaft in der Relegation positiv aus. Angesichts von Spielerabgängen wäre die Perspektive im Falle eines Bezirksligaaufstiegs nicht besonders erfolgversprechend gewesen, wird konstatiert. Es sei ohnehin bemerkenswert, dass ein Ortsteil noch zwei aktive Fußballmannschaften zum Rundenbetrieb melden könne, hebt Sportvorstand Michael Merkt hervor. An dieser Grundausrichtung wolle der Verein so lange wie möglich festhalten. Er verhehlt aber auch nicht, dass es schon Gespräche mit einem Nachbarverein gegeben hat. Merkt versichert aber: "So lange wir eigenständig bleiben können, werden wir es tun". Seine Devise für die kommende Saison: Trotz der Abgänge weiter dran bleiben und die vier A-Jugendspieler integrieren. Die zweite Mannschaft, so der Sportchef, sei als Unterbau für den Fußballbetrieb sehr wichtig. Größte Bedeutung wird der Jugendarbeit beigemessen. Jugendleiter Stefan Schatz bedauerte, dass es den Vereinen der Spielgemeinschaft Schlichem trotz großer Bemühungen noch nicht gelungen ist, für die A- und B – Jugend Trainer zu finden. Dies sei derzeit das größte Problem. Schatz warnt: "Am 15. Juli ist Meldeschluss, bis dahin sollten wir Betreuer gefunden haben." Die an der Spielgemeinschaft beteiligten Vereine seien sich einig, dafür gegebenenfalls auch Geld in die Hand zu nehmen und die Betreuer zu bezahlen.

Vorsitzender Christoph Hezel ging in seinem Rückblick kurz auf die gesetzliche Vorgaben im Bereich Kinderschutz ein. Für Ehrenamtliche, die Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen oder ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben, müsse ein so genanntes "erweitertes Führungszeugnis" vorgelegt werden.

Die erstmals durchgeführten "SVI-Sommerspiele" seien auf gute Resonanz gestoßen, freut sich Hezel. Das "Dorffest im Kleinen" werde auch dieses Jahr wieder auf dem Programm stehen. Untersuchungen der Sportplätze durch Experten hätten ergeben, "dass diese gar nicht so schlecht sind", ließ der Vorsitzende wissen. Für ihn war die Einweihung des umgebauten und grundlegend renovierten Sportheims der Höhepunkt im abgelaufenen Vereinsjahr.