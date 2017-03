Dietingen Integration von jungen Flüchtlingen

Diese Zusammenarbeit nahm sich Sportvorstand Andreas Merkt als Grundlage für sein erstes Fazit zum Projekt SG, welches "sehr erfolgreich" gestartet sei. Das neu formierte Trainerteam leiste hervorragende Arbeit an der Seitenlinie; keine Mannschaft habe auf einem Abstiegsplatz überwintert. Der SG liegt aber auch der Klassenerhalt in der Bezirksliga zugrunde, der in einem Herzschlagfinale in der Relegation per Elfmeterschießen entschieden werden konnte.

Ein deutliches Zeichen des sportlichen Erfolgs sei der Gewinn des Schlichempokals, von welchem Trainer und Spartenleiter Andy Weinmann mit Stolz berichteten. Trotz allem bleibe es für die Funktionäre eine wesentliche Aufgabe, alle Spieler, Teams und Wettbewerbe gemeinsam zu koordinieren.

Torhüter im Blickfeld

Die Kaderplanung für die kommende Saison laufe laut Merkt bereits auf Hochtouren. Besonders auf der Position des Torhüters sei der Kader nach den schweren Verletzungen von Relegationsheld Seemann und Urgestein Birk dünn besetzt. Während Seemann zum Rückrundenauftakt wieder spielen konnte, sei bei Letzterem ein Karriereende nicht ausgeschlossen.

Umso erfreulicher sind die Neuigkeiten von Jugendleiter Timo Sieber. Zwar sei man weiterhin in allen Jugend-Altersklassen auf die Partnerschaft mit anderen Orten und Gemeinden angewiesen, doch sehe der TSV dadurch vor allem bei den jüngeren Spielern eine starke Leistungssteigerung. Als besonderes Zeichen des Zusammenhalts zeige sich die Integration von mehreren jungen Flüchtlingen in die B- und A-Jugend der SG Schlichem. Die Jugendlichen bereichern den Spielbetrieb sowohl quantitativ als auch qualitativ. Außerordentlich stolz ist man beim TSV außerdem auf die erste Nominierung eines eigenen Nachwuchsspielers für die U 19 der Schwarzwald-Auswahl. Diese Ehre wurde im vergangenen Jahr Lukas Haaga zuteil; auch in der aktuellen Saison rechne der Verein wieder fest mit einer Nominierung.

Die finanzielle Lage des Vereins wurde der Versammlung von Finanzvorstand Mirjam Müller präsentiert. Im vergangenen Jahr schloss der TSV mit einem positiven Kassenbestand ab. Den größten Ausgabenblock stellte die Erneuerung der gesamten Heizungs- und Warmwasseranlage dar. Die Umstellung auf ein energieeffizientes System konnte vom Verein aus der reinen Liquidität gezahlt werden und wurde mit Beifall honoriert.

Auch abseits des Fußballplatzes ist beim TSV einiges geboten. Über die vielfältigen Sportmöglichkeiten wie Volleyball, Aerobic, Gymnastik oder Zumba berichtete Breitensportleiter Simon Frommer. Mit Freude wurden Erfolge in den Sparten Lauftreff und Tischtennis verzeichnet. Letztere wurden zum wiederholten Mal Meister in ihrer Staffel.

Wahl und Abschied

Wiedergewählt wurden Andreas Merkt (Vorstand Sport), Carolin Diemer (Schriftführerin) und Simon Frommer (Spartenleiter Breitensport). Als Beisitzer wurden Alfred Diemer, Michael Merkt und Marco Sieber in ihrer Tätigkeit bestätigt. Neu im Gremium sind Lena Haaga und Edwin Koch.

Angela Weisser, Andreas Herter und Jörg Müller verlassen nach zusammen 28 Jahren den Ausschuss und erhielten den Dank des Vereins.