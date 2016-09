Dietingen. Der Mittagstisch für Senioren, ab Oktober ein Angebot der kirchlichen Sozialstation, wird nicht in der Schule, sondern im Foyer der Graf-Gerold-Halle serviert. Mit den einst angekündigten "Räumlichkeiten der Schule" wurde eine unklare Begrifflichkeit gewählt, erklärt die Verwaltung in einer Mitteilung. Das Essensangebot sei von Anfang an für den geeigneten Eingangsbereich der Schulturnhalle (Foyer der Graf-Gerold-Halle) eingeplant gewesen. Schulgebäude und Graf-Gerold-Halle bilden einen zusammenhängenden Gebäudekomplex. Das Raumangebot im Schulgebäude stoße schließlich an seine Grenzen. Der Mittagstisch mit Betreuung für Grundschulkinder finde im Schulgebäude statt. An einzelnen Wochentagen müssten die Schüler sogar auf die Kleinturnhalle ausweichen, je nach der Anzahl der teilnehmenden Kinder.