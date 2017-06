Kreis Rottweil. Das Schlichemtal, Schömberg und Dietingen tauchen heute, Freitag, 23. Juni, als Ausflugstipp in der "Landesschau Baden-Württemberg" (18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen) auf. Vorgestellt wird eine Tour des insgesamt 33 Kilometer langen Wanderwegs. Vom Schlichem-Ursprung bei Tieringen geht es an Weiden und Streuobstwiesen vorbei, bis man den Wasserfall bei Hausen am Tann erreicht. Bei sommerlichen Temperaturen empfiehlt sich der Weg zur Schlichemtalsperre: Hier lässt sich nicht nur das Biotop mit verschiedenen Tieren entdecken, sondern auch ein Bad im Stausee genießen. Das Mineralien- und Fossilienmuseum in Dietingen bietet mit der Ausstellung "Welt der Kristalle" Wissenswertes über Fundgebiete und Entdeckungen auf der ganzen Welt.