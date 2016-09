Dietingen Hoppla – zwei Millionen für zweite Kläranlage

Die darüber hinaus gehenden Maßnahmen wurde den Räten in einem Vorort-Termin vorgestellt. Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass Gespräche mit den Betreibern umliegender Kläranlagen aufgenommen wurden. Doch mit einer Zusammenarbeit wäre aufgrund der Entfernungen frühestens in zehn bis 20 Jahren zu rechnen.

Nun einfach abzuwarten und die Anlage in Dietingen auf dem jetzigen Stand zu belassen, könnte unangenehme Folgen nach sich ziehen. Zwar leiste sie nach wie vor reibungslos und rund um die Uhr ihre Arbeit, aber aufgrund ihres betagten Alters von mehr als 30 Jahren könnten Störungen eintreten, die dann sofort behoben werden müssten. Er appellierte an die Räte, frühzeitig die erforderliche Ertüchtigung zu beraten und sie möglichst schon in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen.

Werner Maier betonte, dass die Kläranlage in Dietingen in den vergangenen Jahren nicht vernachlässigt wurde, sondern immer wieder Sanierungsarbeiten vorgenommen wurden. Indes wären aufgrund des Alters die Betonbauwerke stark angegriffen und sollten ersetzt und erneuert werden. Betroffen wären insbesondere der Sand- und Fettfang.

Darüber hinaus wäre ein Filtratspeicher erforderlich, der die Stickstoffelimination der mobilen Schlammentwässerung verbessern könnte. Eine Erneuerung schlug er auch für die Schaltwarte der Kläranlage vor, die mit dem Bau der Kläranlage eingerichtet wurde. Mithin sei mit einem Investitionsvolumen von zwei Millionen Euro zu rechnen, das die Gemeinde voraussichtlich allein stemmen müsse.

Während die Phosphorelimination zuschussfähig gewesen sei, könne damit für die weiteren Maßnahmen nur in geringem Umfang gerechnet werden, da nur Neubauten, aber keine Sanierungsmaßnahmen vom Land unterstützt würden.