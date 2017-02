Dietingen Herzen schlagen höher und höher

Am Samstag, 18. Februar, wird ab 16.30 Uhr die Patenzunft Irslingen an der Zehntscheuer den Narrenbaum aufstellen. Der Irslinger Musikverein übernimmt die musikalische Umrahmung. Auch hier steigt für die Gastzünfte des Abends ein Zunftmeisterempfang; ab 19.30 Uhr werden die Gastzünfte aus Irslingen (Baumsteller), Nusplingen, Gunningen, Locherhof, Rohrdorf, Jettingen, Nordstetten, Weilheim, Sulgen, Dautmergen, Weigheim, Täbingen, Empfingen, Bösingen und die Reichsstadthexa Rottweil für Stimmung sorgen.

Gute Kondition ist gleichfalls für den Sonntag, 19. Fe­bruar, Voraussetzung am närrischen Treiben. Bereits in aller Frühe ab 6 Uhr beginnt der Musikverein Dietingen mit dem Tagwachtspielen. Danach ziehen die "Morgentrommler" durch den Ort, damit die kommenden Ereignisse gut angekündigt sind.

Eine Narrenmesse sorgt ab 8.30 Uhr für besonders viel Farbe in der St.-Nikolaus-Kirche. Ab 10 Uhr ist Zunftmeisterempfang in der Graf-Gerold-Halle für die Zünfte des großen Jubiläumsumzugs, der nach der Aufstellung um 13.30 Uhr startet und mit rund 2600 Hästrägern besonders viele Zuschauer nach Dietingen locken will.

Insgesamt 13 Besenwirtschaften werden sich neben dem Personal in der Halle um die vielen Besucher und deren Verköstigung kümmern.