Dietingen Heiliger Martin allüberall zu spüren

Novum: Im Juli gibt es eine Martinsbrezel

Wo gibt es schon im Juli eine Martinsbrezel? Über diese nette Geste des Kirchengemeinderates freuten sich nicht nur die Kinder, auch die älteren Besucher nahmen die Brezel gerne an. Dass nicht für jeden Gast eine zur Verfügung stand, war durchaus so gewollt. Auf dem Kirchplatz wurde dann auch geteilt, so wie es der Schutzpatron der Irslinger Kirche vorgelebt hat. Eine weitere Besonderheit im Gedenken an den Namensgeber: Mehrere Irslinger Männer, alle mit dem Namen Martin, sorgten sich eifrig um das Wohl der Festbesucher beim Frühschoppen, Mittagessen und Nachmittagskaffee.

Gut gefüllt war die Kirche bei der Messfeier. In seiner Predigt berichtete Pfarrer Zepf, dass die Ost-West-Ausrichtung einer Kirche früher eine zentrale Rolle gespielt habe. Auch das Irslinger Gotteshaus sei nach Osten ausgerichtet. Im Osten gehe die Sonne auf, "von dort kommt jeden Morgen das Gute, wenn ich auch jetzt keinen Namen nennen will", so der Geistliche, während er an der Kanzel kurz nach Osten, also in Richtung Gößlingen, schaute.

Zepf erläuterte die allgemeinen Merkmale eines Kirchengebäudes und ging speziell auch auf die St.-Martinus-Kirche ein. Der von Meinrad Weißer dirigierte Projektchor, die beiden Solisten Rainer und Sabrina Kopf sowie Organist und Kantor Peter Bantle, der bereits beim Gottesdienst am Mittwoch mit seinem Solo "Die kleine Bergkirche" für Gänsehautstimmung gesorgt hatte, umrahmten die würdevolle Messfeier.

Zahlreiche Gottesdienstbesucher nahmen danach am Gemeindefest teil. Neben den "Martins" waren insbesondere die Ministranten gefordert. Sie halfen überall kräftig mit und boten zudem noch leckere Waffeln an. Auf die kleinsten Gäste wartete eine Spielstraße. Für das Nachmittagsprogramm hatten die Erzieherinnen mit den Kindergartenkindern einen kleinen Auftritt einstudiert. Der Erlös des Kuchenverkaufs ging an den Elternbeirat des Kindergartens St. Martin.