Dietingen Harmonie von Irslingen bis nach Hollywood

Dieses beginnt um 19.30 Uhr mit dem Auftritt der gemeinsamen Jugendkapelle Dietingen unter Leitung von Joachim Mager. Westernstimmung bringt der Nachwuchs mit "Once Upon A Time" von Enrico Morricone in die Halle.

Die Gäste aus Harthausen mit ihrem Dirigenten Martin Hirschmann führen unter anderem die "New York Ouvertüre" und "Music" von John Miles auf. Marschmusik (Florentiner Marsch) darf zum Abschluss nicht fehlen.

Die Gastgeber unter Stabführung von Joachim Mager präsentieren für Blasmusik arrangierte Werke wie "Herr der Ringe", "How To Train Your Dragon" oder "Moon River" sowie Filmmelodien aus "Tarzan".