Dietingen Gute Nachwuchsarbeit trägt reichlich Früchte

Vorsitzender Jens Hofmeyer – er führt den Verein zusammen mit Michael Geiser – wäre rundum zufrieden gewesen, gäbe es da nicht noch die "Baustelle Internetauftritt", wie er selbstkritisch einräumte. Darum, so sein Versprechen, werde sich der Verein in diesem Jahr intensiv kümmern. Aber auch andere Tennisvereine der Region seien in puncto Internetseite nicht auf dem neuesten Stand, bemerkte der Vereinschef.

2017 werde der Verein wiederum den Maibaum stellen, kündigte der Vorsitzende an. Er erwähnte die Anschaffung von neuen Trainingsanzügen. Hofmeyer dankte den Sponsoren für deren Beitrag. Großen Einsatz erforderten von den Mitgliedern zwei übernommene Bewirtungstermine. Diese hatten sich aber finanziell sehr gelohnt, wie aus dem detaillierten Bericht von Kassier Daniel Scheible später zu entnehmen war.

Der sportliche Leiter, Tobias Graf, erinnerte an die Rundenergebnisse der einzelnen Mannschaften. Diese waren unterschiedlich ausgefallen: Zwei Mannschaften, die zuvor zu hoch eingestuft waren, mussten den Gang in die nächste untere Klasse antreten. Dies habe sich auf die allgemein gute Stimmung und den Zusammenhalt in den Teams keinesfalls negativ ausgewirkt, wurde berichtet. Die intensiven Bemühungen im Jugendbereich trügen Früchte, 28 Kinder nähmen derzeit am Trainingsbetrieb teil; die Tendenz sei weiter steigend. Dieses erfreuliche Fazit zog Jugendleiterin Christine Hofmeyer.

Zwei Kindermannschaften hat der Verein im Moment gemeldet. Nächstes Jahr soll sogar noch ein drittes Team dazu kommen. Hofmeyer betonte: "Die Jugendarbeit kann nur funktionieren, wenn die Eltern kräftig mithelfen."

Am Dietinger Kinderferienprogramm hatte sich der Verein im vergangenen Jahr mit Erfolg beteiligt. Schriftführer Gerd Hofmeyer bedauerte, dass das Laienturnier 2016 mangels Interesse nicht stattfinden konnte. Er hätte von den anwesenden Vereinsvertretern gerne gewusst, an was das liege. Dieses Jahr soll ein weiterer Anlauf gemacht werden.

Das Vorhaben "Zugänglichkeit zum Wettebach" werde der Ortschaftsrat in diesem Jahr in Angriff nehmen, kündigte Bürgermeister Frank Scholz an. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die "Leader"-Kulisse Oberer Neckar, zu der die Gemeinde Dietingen zählt.

2017 verlangt der Verein für neue Mitglieder keine Aufnahmegebühr. Die Versammlung sprach sich, wie in den Vorjahren, einstimmig für dieses Vorgehen aus. Vorsitzender Hofmeyer regte für die kommende Mitgliederversammlung an, auf die Aufnahmegebühr grundsätzlich für längere Zeit zu verzichten, "dann müssen wir nicht jedes Jahr diesen Beschluss fassen".

Für 25-jährige Vereinstreue wurde Gunter Graf, der krankheitsbedingt fehlte, geehrt.