Dietingen Großer Zusammenhalt wird deutlich spürbar

Altpfarrer hält die Predigt

Viele Gläubige aus nah und fern waren dennoch der Einladung der Seelsorgeeinheit Dietingen gefolgt. Mit Kreuz und einer großen Schar Ministranten aus den vier Kirchengemeinden zog Pfarrer Albrecht Zepf, begleitet von seinem Konzelebranten Pfarrer Hans Schlenker, in die gutbesuchte Kirche ein. Für die musikalische Begleitung sorgte die Bläsergruppe der Seelsorgeeinheit zusammen mit dem Kirchenchor aus Böhringen. Die Lesung und die Fürbitten übernahmen Lektorinnen aus den Nachbargemeinden.

Es war ein Gottesdienst aller, bei dem Maria Hochheim als das Herz der Seelsorgeeinheit im Mittelpunkt stand. Altpfarrer Hans Schlenker, der nun den Vorsitz des Freundeskreises Maria Hochheim innehat, hielt die Predigt. Er ging auf die Lesungen ein und erinnerte daran, dass der Heilige Geist, wie in der Apostelgeschichte an Pfingsten, im Laufe der Jahrhunderte keinesfalls an Stärke eingebüßt hat und auch heute noch in den Menschen das Feuer der Begeisterung entfachen kann. Eine solche Kraft sei im Engagement des Freundeskreises spürbar. So könnten der Erhalt und die Belebung der Kapelle als wichtiges Kulturerbe der Region gesichert werden. Der Kirchengemeinderat Irslingen, der dies weder personell noch finanziell hätte stemmen können, unterstützt die Aktivitäten des Freundeskreises.