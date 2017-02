Kleine Ortschaft – große Fasnetsfreuden. Beim Sonntagsumzug der Narrenschar in Gößlingen wollten viele Neugierige den Umzug ihres Fleckens sehen. Während Gößlinger Hexen ihren Schabernack mit Erwachsenen trieben und Gutsle an die Kinder verteilten, wälzten sich ein großer Drachen und Menschen in fernöstlichen Gewändern den Ort hinunter. Pure närrische Ausgelassenheit – und dann zog der ganze Tross mit Narren und Zuschauern Richtung Schwarzenbachhalle, um sich weiterhin in gepflegter Form zu vergnügen. Foto: Block