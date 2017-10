An mehr als 50 Tischen wurden beim Baby- und Kinderflohmarkt in der Irslinger Waidbachhalle Kleidung, Kinderwagen, Autositze, Kinderbetten und Spielzeug angeboten. Veranstalter war die Mutter-Kind-Spielgruppe aus Irslingen. Lag es am verlängerten Wochenende? Bei den früheren Veranstaltungen kamen jedenfalls noch mehr Besucher in die Halle. Für das leibliche Wohl der Gäste war wiederum gesorgt. Foto: psw