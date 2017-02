Klein, aber fein feierten die Irslinger ihre Dorffasnet mit einem bunten Umzug. Der Ritter mit Burgfrauen, Knappen, Schellnarren, Mockele und selbstverständlich das Bauernpaar gaben ein buntes Bild ab. Angeführt wurde der Umzug von einem Kinderrössle, das von seinen zwei Treibern schwer geplagt wurde. Musikalisch begleitete der Musikverein Irslingen das närrische Treiben. Nach den Maskenträgern verblüfften als Schneekugel verkleidete Frauen in prachtvollen Kleidern das Publikum. In der Ortsmitte legten die Narren ein kleines Tänzchen hin, die Zuschauer am Straßenrand sangen dazu voller Inbrunst den Irslinger Narrenmarsch. Weitere Bilder aus dem altehrwürdigen Ort hinter dem "Tor zur Welt" online unter: www.schwarzwaelder­bote.de. Foto: Müller