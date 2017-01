Dietingen Gesichter der Räte strahlen nach Bericht des Schultes’

Die Kombination zwischen familiengerechter Infrastruktur und Wohnbau zeigte mit der regen Bautätigkeit in den Neubaugebieten Früchte, wie Scholz nicht müde wurde, von Sitzung zu Sitzung berichten. Aber erst die Zahlen in der jüngsten Sitzung ließen die Gesichter der Räte strahlen. Die vier Gruppen im Kindergarten sind mit 81 Kindern voll. Erfreulich, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Warteliste dränge darauf, eine weitere Gruppe zu schaffen, sagte Scholz.

Richtung dritte Gruppe

Ebenso in der Kinderkrippe. Zwar wurde im Laufe des vergangenen Jahres die zweite Gruppe wiedereröffnet, aber die Anmeldezahlen weisen in Richtung einer dritten Gruppe. Die Belegung der Kinderkrippe werde mit einem Teilzeitsystem gelöst. Die wenig­sten Kleinkinder besuchen die Krippe jeden Tag und in Ganztagesbetreuung, so Scholz.

Dadurch sei es in der Kinderkrippe möglich, 31 Kindern trotz nur maximal 24 Plätzen eine Betreuung anzubieten. Gleichwohl sei trotz des organisatorisch Machbaren die große Kinderschar nicht zu unterschätzen. Während der Eingewöhnungsphase bedürfe jedes Kleinkind mehr Aufmerksamkeit und stelle die Erzieherinnen vor eine "große Herausforderung". Die positiven Zahlen (auch die Kindergärten in Irslingen und Böhringen seien gut besucht) wirken sich auf die Grundschule aus, so Schulz. Noch wäre es nicht gewiss, aber für das kommende Schuljahr wäre die Zweizügigkeit bei den Erstklässlern möglich.

Für die Räte, insbesondere Klaus Häsler, müsse dann aber ein Blick auf die Lehrersituation geworfen werden. Der Krankenstand sei derzeit so hoch, dass der Ausgleich durch die verbliebenen Lehrer trotz eines hohen Engagements kaum mehr zu bewältigen sei. Die schulische Lei­stung der Kinder leide darunter, so Häsler. Scholz zeigte sich sicher, dass die Lehrer ungeachtet dieser Belastung ihrem Auftrag gerecht werden.

Wie vom Bürgermeister angekündigt, kommt in die gewerbliche Entwicklung Bewegung. Für die Ansiedlung im Gewerbegebiet Hennegraben liefen Gespräche mit fünf Interessenten. Die Kleinbetriebe würden jeweils eine Fläche zwischen 2000 und 3000 Quadratmeter für Lagerhallen und Bürogebäude benötigen. Die mögliche Platzierung wurde im Rat vorgestellt. Im konkreten Fall müsse eine Zugangsstraße außerplanmäßig verwirklicht werden.

Im Nachhinein habe es sich als richtig erwiesen, das Gebiet nicht zu parzellieren, so Scholz, der sein Lob für die jüngste Entwicklung an den Rat weitergab. "Wir haben alle miteinander eine gute Arbeit gemacht und ernten nun die Früchte."

Die Sorge um die ärztliche Versorgung konnte Scholz entschärfen. Jochen Scherler komme noch einmal in seine Praxis zurück. Er habe Kontakt zu einem Kollegen hergestellt, der an der Übernahme der Praxis Interesse gezeigt hätte. Während der Einarbeitungszeit, wie es Scholz nannte, verbleibe Scherler noch längere Zeit in der Praxis.