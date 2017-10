Das Schlachtfest der Feuerwehr-Abteilung Dietingen steigt am Sonntag, 15. Oktober, in der Graf-Gerold-Halle. Um 10 Uhr beginnt der Frühschoppen. Zum Mittagessen gegen 11.30 Uhr werden Schlachtplattenspezialitäten in verschiedenen Variationen angeboten. Anschließend gibt es Kaffee, Kuchen und Torten. Für die kleinen Gäste wird die Jugendfeuerwehr mit einer Hüpfburg, Kinderschminken und verschiedenen Spielen sorgen. Foto: Thoma