Dietingen Gerlinde Albus in den Ruhestand verabschiedet

Gerlinde Albus war am 1. April 1982 als Kassenleiterin in den Dienst der Gemeinde eingetreten und somit bis zum Eintritt in den Ruhestand mehr als 35 Jahre bei der Verwaltung beschäftigt. Gerlinde Albus sei in all den Jahren Garant für eine jederzeit gut und sicher geführte Gemeindekasse gewesen, mit umfassendem Wissen in den finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde, lobte Scholz. Dieses Wissen sei von den Kollegen gerne in Anspruch genommen worden.

Nicolai Irion tritt Nachfolge an

Die Gemeindeverwaltung dankte Gerlinde Albus herzlich für die in den vielen Jahren mit größtem Verantwortungsbewusstsein, großem Wissen und Können und überaus einsatzfreudig ausgeführte Arbeit und wünschte ihr alles Gute im Ruhestand.