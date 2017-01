Dietingen Garanten des Erfolgs gewürdigt

Dietingen-Böhringen. Mit dem Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen des Vereins, verbunden mit dem 14. Verbandsmusikfest des Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen, hatte der Verein eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Hierbei waren vor allem der Zusammenhalt in der Kapelle, aber auch in der Dorfgemeinschaft Garanten des Erfolgs. Es wurde ein Fest gefeiert, das weit über die Ortsgrenzen wahrgenommen wurde.

Jetzt gelte es, so Marc Herter, den Verein fit für die Zukunft zu machen. Neue Her­ausforderungen in der Jugendarbeit und in der Besetzung der Kapelle wurden als kommende Aufgaben genannt. Wenn wie beim jüngsten Konzert Musikanten ausfallen, merke man, dass die Personaldecke dünn sei, so Dirigent Peter Nikol.

Musikalisch waren, bedingt durch das Jubiläumsjahr, nicht so viele Aufgaben zu bewältigen, mit der Qualität sei er, Nikol, aus musikalischer Sicht aber zufrieden. Nur bei Probendisziplin und Vollzähligkeit müssten Verbesserungen erzielt werden. Beim Weihnachtskonzert sei dem Publikum ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm geboten worden. Dies sei zugleich der musikalische Glanzpunkt des Jahres gewesen. Hieran gelte es, anzuknüpfen.