Dietingen Für eine Handvoll Euro mehr

Im Wortlaut stand dazu in der Sitzungsvorlage geschrieben: "Die Gemeindeverwaltung hatte im Gespräch mit den Ortsvorstehern vorgeschlagen, den Ehrensold für die Ortsvorsteher in Irslingen und Böhringen zu reduzieren." Begründet wurde das Vorgehen damit, dass sich die Tätigkeit der Ortsvorsteher in den vergangenen Jahren verändert hätte. Aufgaben, die in der Vergangenheit in den Ortschaftsverwaltungen Irslingen und Böhringen in Personalverantwortung der Ortsvorsteher bearbeitet worden seien, wären aus rechtlichen, organisatorischen und EDV-technischen Gründen an die Gemeindeverwaltung übertragen worden.

Im Ergebnis der Gespräche, so Hauptamtsleiter Matthias Barth gegenüber unserer Zeitung, einigte sich die Verwaltung mit den Ortsvorstehern aber um eine Anhebung auf einen runden, mithin glatten Betrag, auf eine leichte Erhöhung. Im Gegenzug verzichteten die Ortsvorsteher bis zur nächsten Kommunalwahl auf Erhöhungen, die in der Vergangenheit rhythmisch erfolgt seien.

Aufgrund der erreichten glatten Beträge werde darüber hinaus die Verwaltungsarbeit vereinfacht, so Bürgermeister Frank Scholz. Der Rat stimmte der dadurch notwendigen Satzungsänderung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit zu. Sie tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in Kraft. Die Ortsvorsteher von Irslingen und Böhringen erhalten 80 von Hundert eines festgelegten Satzes, jener von Rotenzimmern 60 von Hundert und jener von Dietingen, dem Hauptsitz der Verwaltung, 15 von Hundert.