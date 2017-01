Dietingen "Frohsinn" wünscht sich Zuwachs

Dietingen-Böhringen. Insgesamt zählte der Verein zum 31. Dezember elf Stimmen im Sopran, zehn im Alt, fünf im Bass und fünf im Tenor. Vor allem im Bereich der männlichen Sänger wird daher Zuwachs gewünscht.

Die Anzahl der Proben, kirchlichen und weltlichen Auftritte unterschied sich nur geringfügig im Vergleich zum Vorjahr, jedoch wurden sieben Beerdigungen mitgestaltet, also fünf mehr als im Vorjahr.

Positiv äußerte sich Catrin Hils über die vielen geselligen Veranstaltungen, sei es zur Fasnet, beim Ausflug, zum Sommerabschluss und der Nikolausfeier mit Glühwein-Einstand der neuen aktiven Sänger. Ob Interesse an einem Vizechorleiter-Lehrgang besteht, ließ die Vorsitzende im Raum stehen. Zuletzt bedankte sie sich bei allen, die sich besonders um den "Frohsinn" verdient gemacht haben. Kassier Detlef Langrock zeigte den erfreulichen Kontostand auf. Dieser entwickelte sich positiv, was vor allem auf die Altmaterialsammlung sowie das Herbst- und Weinfest zurückzuführen ist. Der Kassenstand erlaube, so Langrock, 2017 einen Ausflug zu machen. Die Kassenprüfer Gerlinde Bokowski und Brigitte Schwarzwälder bescheinigten dem Kassier eine gewissenhafte Führung der Kasse.