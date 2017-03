Dietingen Freundliche Nachbarn erleichtern Integration

Die Ursachen der Flucht der Jugendlichen waren laut Pressemitteilung vielfältig. Doch auch das Ankommen und Einleben sei schwieriger, als so mancher Jugendliche es sich vorher gedacht hatte. Nicht selten gebe es unterschiedliche Erwartungen von Jugendlichen und den betreuenden Mitarbeitern. "Trotz aller Aushandlungsprozesse, Phasen des Orientierens und Ausprobierens, Zeiten des geduldigen Wartens und vieler Behördenkontakte, können wir rückblickend sagen, dass die Jugendlichen gut in Dietingen angekommen sind", so die Bilanz. Sie seien eine Gruppe geworden. Unterstützt werden die Jugendlichen durch die engagierten Mitarbeiter der Kita Profil gGmbH.

Nach dem Ankommen beginne die Integration in das soziale Umfeld. Dazu gehören das Kennenlernen der Gemeinde und Nachbarn, verschiedene Freizeitaktivitäten in unterschiedlichsten Vereinen, das Finden von Freunden genauso wie der regelmäßige Schulbesuch. Dieser sei seit dem September des vergangenen Jahres endlich für alle Jugendliche möglich – und ein wichtiger Schritt bei der Integration.

Jugendliche machen sprachliche Fortschritte