Dietingen Farbenprächtiger Umzug erinnert an einst

Nach dem von den Schulkindern mitgestalteten Erntedankgottesdienst in der geschmückten St. Nikolauskirche sammelten sich die Teilnehmer in der Zinkenstraße. Hoch zu Ross führte Hufschmied Hipp den Umzug zusammen mit der Musikkapelle Dietingen unter Leitung von Sebastian Bihl zur Zehntscheuer an.

Die nachfolgenden Wagen, gezogen von alten Traktoren, und die Fußgruppen zeigten zahlreiche Motive aus dem früheren bäuerlichen Leben. Präsentiert wurden alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen wie Putzmühle, Egge und Pflug. Einige Wagen erinnerten an die verschiedenen Feld- und Gartenfrüchte.

Mitgeführt wurden Nutz- und Hoftiere. Selbst ein kleines Kalb zeigte sich den Zuschauern. Ein Wagen rief die frühere Hausschlachtung ins Gedächtnis. Frisch hergestellte Würste erzeugten schon mal Appetit auf das angebotene Mittagessen in der Zehntscheuer.

Von einer noblen Kutsche herab grüßten Bürgermeister Frank Scholz und seine Frau Heidrun die Zuschauer am Straßenrand. Auch die Mini­stranten waren mit einem Wagen vertreten. Vor der Zehntscheuer erfreute die Musikkapelle Dietingen die Besucher mit einem kleinen Platzkonzert. Bei guter Bewirtung saßen die Gäste noch lange.