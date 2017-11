Dietingen Es ist nach langer Zeit doch vollbracht

Indes ließ die nächste Unstimmigkeit nicht lange auf sich warten. Langrock forderte, den Empfehlungsbeschluss des Böhringer Ortschaftsrats mit in die Beschlussfassung zum Beitritt in den Zweckverband aufzunehmen. Damit würde Dietingen mit Vorgaben in den Zweckverband starten, obwohl die Planung wieder bei Null beginnen soll.