Dietingen "Es ist ein Projekt der Kirche"

Ich bin im Rückblick auf meine Amtszeit von der Langwierigkeit mancher Prozesse überrascht. Das kenne ich aus dem Berufsleben nicht. Da werden die Aufgaben gezielter und schneller forciert, als es die Behördenwege wohl zulassen. Insofern sehe ich inzwischen einiges mit anderen Augen und kann seine Entscheidung auch ein Stück nachvollziehen.

Der Hochwasserschutz war das beherrschende Thema im vergangenen Jahr. Sie stehen mit Herzblut hinter den Forderungen der Bürgerinitiative. Böhringen hat sich eine Warteschleife auferlegt, bis die Gutachten vorliegen. Einige Monate sind seither vergangen, mehr als erwartet. Wann ist mit den Ergebnissen zu rechnen?

Der Hochwasserschutz soll langfristig wirken und kostet unglaublich viel Geld. Es gilt daher, genau hinzuschauen und sich die Zeit zu nehmen. Innerhalb der Gutachten wurden exakte Höhenprofile und ein Gutachten zum Bodenaufbau erstellt. Dies sind wiederum die Grundlagen für die Detailbetrachtung der Gutachten der Firma Wald+Corbe und des Ingenieurbüros Heberle. Die Ergebnisse beider Gutachten werden demnächst erwartet.

Ein Rückhaltebecken bei Rotenzimmern wird das Land voraussichtlich nicht finanzieren. Konnte sich die Gemeinde inzwischen mit den dann notwendigen baulichen Veränderungen in Böhringen anfreunden?

Böhringen hat nur wenige heimelige Flecken, die der Seele und dem Auge gut tun und zum gemütlichen Verweilen einladen. Wir haben uns also noch nicht mit dem Gedanken angefreundet und werden weiter kämpfen.

Dazu habe ich einen Antrag an den Petitionsausschuss des deutschen Bundestags gerichtet, mit dem Ziel, das geltende Gesetz entsprechend anzupassen: "Der Deutsche Bundestag möge das Hochwasserschutzgesetz (Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes) vom 3. Mai 2005 dergestalt ändern, dass bei gegebener Förder- und Genehmigungsfähigkeit eine Rückhaltemaßnahme grundsätzlich einer Linienschutzmaßnahme vorzuziehen ist." Sollte es aber trotz aller Bemühungen zum Linienschutz kommen, muss er so gestaltet werden, dass wir gut damit leben können.

Ein weiteres emotionales Thema stellt der von der Kirchengemeinde anvisierte Verkauf des Gemeindehauses dar. Viele Bürger wollen das verhindern. Über Generationen hinweg floss in jeglicher Form viel Liebe in das Gebäude. Sie sind kein gebürtiger Böhringer. Befinden Sie sich in einer Zwickmühle?

Es ist nachvollziehbar, dass viele Böhringer das Gebäude nicht aus der Hand geben wollen. Im Pfarrhaus steckt das Herzblut vieler Generationen. Das Gebäude gehört aber der Kirchengemeinde, und die Entscheidung wurde vom gewählten Gremium getroffen. Ein anderes Thema ist die Gestaltung der Ortsmitte. Dazu hätte ich mir in der Vergangenheit mehr Zusammenarbeit gewünscht. Erst unter Pfarrer Zepf begannen Gespräche, zuvor nicht. Für mich wirklich bedauerlich, dass wir nicht gemeinsam visionär das Projekt vorangetrieben haben.

Die Kirche lehnt eine Bürgerbeteiligung ab. Wäre aus gemeindlicher Sicht eine Bürgerbefragung zum Thema "Verkauf Gemeindehaus" wünschenswert?

Wünschenswert wäre gewesen, wenn die Öffentlichkeit früher und deutlicher eingebunden worden wäre und der Austausch über Fakten, Ko­sten und Konsequenzen mit allen Böhringer Katholiken früher stattgefunden hätte. Allerdings ist es immer einfacher, dies im Nachgang zu sagen. Ich sehe mich jedenfalls nicht in der Position, mich einzumischen, es ist ein Projekt der Kirche.

Ihr Herz schlägt für die Dorfmitte. Welche Gedanken bewegen Sie?

Ich möchte den Dorfzusammenhalt stärken. Ein Dorfmittelpunkt, der die Bürger anzieht, fördert Gespräche, Austausch und Gemeinschaft. Alle größeren Feste wie Maibaumaufstellen, Weihnachtsmarkt und der anvisierte Wochenmarkt könnten dort stattfinden. Ein Dorfmittelpunkt als Begegnungsstätte für jung und alt mit Ruhe- und Spielpunkte, etwa einem begehbaren Brunnen, und Kinderlachen fördert diese Gemeinschaft.

Schauen Sie, die derzeit große Unruhe ist so ein Beispiel, dem ein Dorfmittelpunkt entgegenwirken kann. Wenn wir gemeinsam schöne Momente erleben, wird auch unser Miteinander schöner.

Die Ortsdurchfahrt ist ein Dauerbrenner. Beruhigende Maßnahmen wurden angedacht, aber noch nicht umgesetzt. Mit der bislang noch nichtöffentlichen Entscheidung des Dietinger Gremiums zur weiteren Verfüllung des Dietinger Gipsbruchs wird die Bela­stung noch weiter anhalten. Sehen Sie ein Gleichgewicht der Vor- und Nachteile? Oder wie ist die Entscheidung des Gemeinde-rats aus Sicht der Böhringer zu bewerten?

Das hohe Aufkommen von Schwerlastverkehr in Böhringen ist unbestritten. Ebenso die hohe Geschwindigkeit, mit der durch den Ort gerast wird. Schon für 2016 wurde die Finanzierung für eine Querungshilfe in Böhringen in Höhe von 50 000 Euro eingestellt. Allerdings tat sich der Ortschaftsrat tatsächlich schwer mit der Umsetzung. Insbesondere, weil der angedachte Standort verschoben wurde, und das Gremium nach einer günstigeren Lösung suchte. Eigentlich bringt nur ein Blitzer eine tatsächliche Verbesserung, aber die Planungslage ist demnächst abgeschlossen. Die Querungshilfe wird jetzt bei der Bushaltestelle Höhe Brühlweg umgesetzt.

Mit der weiteren Verfüllung des Dietinger Gipsbruchs wird Böhringen den wesentlichen Nachteil tragen. Allerdings liegt das Versprechen von Claus Bechlars, Geschäftsführer von Baulog Stuttgart 21, vor, dass die Verfüllung nicht länger als zehn Monate dauern wird. Danach ist dann auch das Abbaurecht erloschen, und nach der Rekultivierung, die vergleichsweise sehr wenig Verkehr erzeugen wird, wird der Gipsbruch keinen Verkehr mehr hervorrufen.

Abschließen möchte ich aber noch anfügen, dass die Aufgaben vielfältiger sind als die angesprochen Probleme. Als Ortsvorsteher bietet sich die Chance, Projekte zu gestalten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Verbesserungen zu erreichen. Und da sind manchmal auch kleine Dinge für den Einzelnen wichtig. Gerade in einer Flächengemeinde wie in Dietingen sind die Vor-Ort-Gremien ein wichtiges und notwendiges Instrument. Als klarer Bekenner der kleinen Ortsverwaltungen hoffe ich, dass auch für Gößlingen wieder ein Vertreter gefunden werden kann. Die Fragen stellte Anja Schmidt.