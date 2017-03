Dietingen Erfolgreiche große und junge Sportler

Dietingen. Das Jahr 2016 hätte mit drei erfolgreichen Aufführungen der vereinseigenen Theaterspielgruppe begonnen, berichtete die Vorsitzende, Simone Kies, und bedankte sich bei allen Mitwirkenden.

Die im vergangenen Jahr zur Kassiererin gewählte Britta Dubielzig hätte sich in ihre neue Aufgabe souverän und mit großem Engagement eingearbeitet. Ebenso Angelika Eberle, die nun für den Jugendbereich zuständig sei.

Fortbildung werde beim TVD großgeschrieben. So hätten einige Ausschussmitglieder an einem Vortrag zum Thema Lebensmittelüberwachung bei Veranstaltungen und die Übungsleiter an einer Geräteturn-Fortbildung teilgenommen. Britta Dubielzig und Angelika Eberle organisierten das Kinderferienprogramm, das bei den Kindern großen Anklang gefunden hätte. Im Oktober nahm Simone Kies eine Spende in Höhe von 1000 Euro von der Volksbank Rottweil entgegen. Diese werde für die Anschaffung einer Weichbodenmatte für den Kinder- und Jugendsport verwendet.