Dietingen Eng mit der Säge von Maria Hochheim verwurzelt

Das noch außergewöhnlich rüstige Paar hat sein Zuhause "auf der Säge von Maria Hochheim". Josef Digeser wurde quasi in den Sägebetrieb hineingeboren. So zeichnete sich auch früh ab, dass er die vom Großvater 1902 als Mühle- und Sägebetrieb erworbene Liegenschaft in der dritten Generation in der Holzbearbeitung fortführen würde. Seine Frau Helene, die vor der Heirat in der Küche des Rottweiler Krankenhauses viel gelernt hatte, wirkte derweil als gute Seele auf dem großen Anwesen, auf dem auch tüchtig Landwirtschaft betrieben wurde.

Der unverwüstliche Josef Digeser stand noch mit 75 in der Säge seinen Mann. Als am 4. Juli 2010 über den Schwarzenbach ein noch nie gesehenes Hochwasser in die Säge eindrang, war dies für die Digesers das Signal, den Betrieb stillzulegen.

Seither kann Josef Digeser in der Freizeit noch etwas entspannter seinem geliebten Schießsport frönen. Viele Teilnahmen an deutschen und an Landesmeisterschaften geben Zeugnis von einem treffsicheren Urgestein, das auch noch mit 81 erstaunliche Ergebnisse abliefert. Jetzt, im Ruhestand, schwingt sich der rüstige Veteran gerne auch noch aufs Fahrrad, um in der Heimat eine 40- oder 50-Kilometer-Runde zu drehen. Derweil hält sich Frau Helene in der Gymnastikstunde gut in Bewegung.