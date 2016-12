Dietingen-Irslingen. Die traditionelle X-mas-Party in Irslingen steigt am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr im Mehrzweckraum der Waidbachhalle. Dieses Jahr kommt die Band Electric Love aus Stuttgart und greift musikalisch in die Vollen. Anschließend spielen die Lokalmatadore, "Flashbang" aus Irslingen. Davor, dazwischen und danach wird Musik aus der Konserve serviert.