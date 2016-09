Dietingen Ein Weg, den nur Insider kennen

Nach dem Frühstück verließen die Wanderer um 8.30 Uhr die Hütte und stiegen zum Gasthof Rellstal ab. Von dort aus ging es an der oberen und unteren Zaluanda-Alpe hoch zur Mittagsrast am Schweizertor.

Über das Verajoch wurde der Lünersee erreicht und in der Douglashütte eine Kaffeepause eingelegt. Danach ging es über den Bösen-Tritt-Steig zurück zum Parkplatz. Gegen 19.30 Uhr wurde der "Adler" in Dietingen erreicht, wo der Abschluss der Wandertour stattfand und sich die Teilnehmer für die hervorragende Organisation und Leitung bei der Familie Seemann bedankten. Insgesamt wurden an den beiden Tagen mehr als 2000 Höhenmeter auf einer Streckenlänge von 28 Kilometer bezwungen.