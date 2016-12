Dietingen Ein musikalischer Höhepunkt

Am Sonntag, 18. Dezember, lädt der Jubilar zum Weihnachtskonzert in die Schlichemtalhalle ein. Dieses findet traditionell am Nachmittag des vierten Advents (14 Uhr) statt.

Mit diesem Konzert wollen Dirigent Peter Nikol und seine Musiker einen Glanzpunkt auf die Jubiläumsfeierlichkeiten setzen und damit die bewegten vergangenen zwölf Monate abschließen. Dazu hat der Jubilar den Musikverein Wilflingen eingeladen. Auch die Gäste konnten dieses Jahr ein Jubiläum feiern. Der Musikverein Wilflingen blickt auf 110 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Im Mittelpunkt des Programms der Gastgeber steht die festliche Ouvertüre "Music For The Royal Fireworks" von Georg Friedrich Händel. Komponist und Arrangeur Albert Loritz hat dieses anspruchsvolle Werk aus der Barockzeit für Blasorchester bearbeitet. Alle Register sind in diesem Oberstufenstück gefordert, höchste Konzentration ist angesagt. Die Böhringer Musiker haben sich darauf seit geraumer Zeit intensiv vorbereitet.