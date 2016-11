Dietingen Ein launiger Abend voll urkomischer Turbulenzen

Eva-Maria Huber sprach zwar davon, dass zumindest personell die Initiative zu einem "Ini­tiativchen" geworden sei. Dennoch werde es auch künftig Veranstaltungen geben, Theatervorstellungen, die ein oder andere Ausstellung im in Eigenregie renovierten Raiffeisengebäude und möglicherweise auch Lesungen und kleinere Konzerte. Das Theater geht also weiter, sehr zur Freude mancher Zuschauer, die vor der Aufführung gefragt haben, ob dies nun das letzte Mal sei.

Sicher nicht für die Initiative und sicher nicht für "Bärschs kleine Bühne", die erneut mit brillanter Bühnenpräsenz und einer ungeheuren Spielfreude das Publikum begeisterte. Die Zuschauer amüsierten sich köstlich über den angeblich pflegebedürftigen Jakob Tiete (Karl Fritsche), der besonders schlau sein wollte, um an 100 000 Mark heranzukommen.

Das alte Cleverle bot seinen großen Hof für diesen recht geringen Betrag per Annonce an. Einzige Bedingung, der Käufer musste eine Frau sein und die musste den gesundheitlich so schwer angeschlagenen Opa pflegen, bis, ja bis der das Zeitliche segnete.

Kurzerhand gab er seinen Untermieter als Sohn Kurt (Andreas Derbogen) aus, dem es angesichts der haarsträubenden Lügengeschichten immer unwohler in seiner Haut wurde. Zumal er sich in Karin (Jenny Hahn), die Tochter der Kaufinteressentin Martha (Jutta Bärsch), Hals über Kopf verliebt hatte.

Das Kalkül des gewieften älteren Herrn: Er vertreibt die Pflegerin mit ständigem Genörgel, dann kann er das Geld behalten, da die Dame ja den Vertrag nicht einhielt. Doch Martha hatte ihre eigenen Pflegestil, war sie dem alten Lügenbeutel auf die Spur gekommen. "Beiß da rein, wenn Du es nicht mehr aushältst", rief sie dem Alten bei der deftigen Massage zu, was dieser mit der Bemerkung quittierte: "Wenn die in die Hölle kommt, zieht der Teufel aus."

Köstliche Dialoge, eine witzige, turbulente Geschichte, dazu spielbegeisterte Schauspieler, an deren Lippen und Mimik das Publikum so gerne hing: Zum fünften Mal ga­stierte Jutta Bärsch mit diesmal kleinerem Ensemble in der "Krone" und hat sich einen guten Namen gemacht, was der vollbesetzte Saal zeigte. Das nächste Stück soll im Frühling aufgeführt werden.

Zu sehen gab es am Theater-Abend auch Bilder von Esken und Huber, die auf großes Interesse stießen.