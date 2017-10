Dietingen Dietinger Neckarbrückenblues

Mit einem Anwaltsschreiben, das Scholz in der Sitzung vortrug, forderten die Nachfahren, die einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb führen, die Traglast von sieben Tonnen wieder herzustellen. Für die Räte eine Herausforderung. Zwar könne die Brücke befahren werden, befinde sich aber in einem schlechten Zustand. Neben Dach, Ziegeln und Balken seien vor allem die Bodendielen massiv beschädigt, was sich wie tiefe Schlaglöcher auswirke. Die Verkehrssicherungspflicht müsse also dringend hergestellt werden.

Nun 16 000 Euro dafür in die Hand zu nehmen und dann womöglich den angedrohten Rechtsstreit zu verlieren, mithin das Geld in Sand gesetzt zu haben, weil dem Kläger stattgegeben wurde, wollten sie nicht riskieren. Bürgermeister Frank Scholz aber sah sich in der Pflicht, die Brücke zeitnah zu ertüchtigen und nicht etwa einen womöglich langdauernden Rechtsstreit abzuwarten.

Rückenwind erhielt er von Gerhard Schneider und Gerhard Held. Die beiden Landwirte bestätigten, dass auch bei einer Traglast von sieben Tonnen, die Überfahrt mit dem heutigen schweren landwirtschaftlichen Gerät nicht ausreichend wäre.

Im Ergebnis entschieden sich die Räte, an der zeitnahen Sanierung der Brücke festzuhalten. Allerdings bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen.