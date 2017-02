Dietingen Dietingen ist fest in närrischer Hand

Die Dietinger Zunft ist heute Mitglied im Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg, pflegt aber besonders gute Beziehungen zu den benachbarten G4-Zünften aus Irslingen, Böhringen und Harthausen, mit denen alle zwei Jahre reihum die G4-Treffen veranstaltet werden.

Irslingens erster Vorsitzender Michael Buschmann hatte beim Zunftmeisterempfang am Freitag einen Mini-Tannenbaum von gerade mal einem halben Meter Größe dabei, den er Adrian Ohnmacht breit lachend mit den Worten überreichte, er solle ihn doch kräftig bis zum nächsten Tag gießen. Denn für den war das Stellen des Narrenbaumes durch die Irslinger "Boomsteller" mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle angesagt. So begeistert von der Zehntscheuer als Veranstaltungsort zeigte sich der erste Vorsitzende der Hardter Katzenzunft Jürgen Ganter, dass er laut überlegte, die Zehntscheuer mitzunehmen um sie beim eigenen Jubiläum im nächsten Jahr nutzen zu können. Selbst Ringpräsident Kurt Szofer ist schon einmal auf Einladung in einem Dietinger Häs als Weißnarr mitgelaufen und erinnerte sich: "Das war für mich ein echtes Erlebnis!"

Ein vielfältiges Programm zeigten die Gastzunft und viele Gäste bei den Brauchtumsvorführungen: Hexenzünfte zeigten schaurige Vorführungen, die oft ihren Ursprung in den mittelalterlichen Hexenverfolgungen haben und bildeten Hexenpyramiden bis an die Decke der Bühne. Tanzgarden und Showtanzgruppen zeigten zackige und farbenfrohe Darbietungen und Guggenmusiken brachten die Stimmung in der Dietinger Halle so zum Kochen, dass das Publikum auf den Bänken und Tischen stehend bis tief in die Nacht feierte.