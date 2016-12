Dietingen Diebe klauen sieben Bohrhämmer

Dietingen-Böhringen.

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Riedstraße sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Laut Polizei warfen unbekannte Täter zwischen 18 und 7 Uhr mit einem großen Stein eine Fensterscheibe des Firmengebäudes ein. Durch das entstandene Loch entriegelten sie das Fenster und stiegen ins Gebäudeinnere. Von einem Transportwagen nahmen sie sieben Bohrhämmer im Gesamtwert von über 3000 Euro. Während ihres Treibens gerieten die Unbekannten in den Bereich eines Bewegungsmelders, der einen Einbruchsalarm auslöste. Daraufhin nahmen sie sieben Bohrhämmer mit und flüchteten.