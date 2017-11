Dietingen Die Sonne ging im Jahr 1957 im Gößlinger Mitteldorf auf

Anlässlich dieses Jubiläums veranstalten die Gößlinger Musiker am Samstag, 2. Dezember, in der Irslinger Waidbachhalle ein besonderes Konzert. Das Motto lautet: "Blasmusik im Fluss der Zeit". Neben dem musikalischen Leiter Karl-Heinz Gaus werden an diesem Abend drei frühere Dirigenten den Taktstock schwingen.

Ehrendirigent Georg Stöhr ist es vorbehalten, das Jubiläumsorchester beim Marsch "Alte Kameraden" zu dirigieren. Dabei werden mehrere ehemalige Musiker die Kapelle verstärken. Beim Stück "Pirates of Caribbean" steht Dirk Vosseler vorne am Pult. Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem früheren musikalischen Leiter Manfred Plotzitzka. Er leitet die Gößlinger Musiker bei der "Brin Polka".

Zum Auftakt erklingt der Marsch "Die Sonne geht auf". Zu Erinnerung: Im Gasthaus Sonne wurde der Verein im Jahr 1957 wiedergegründet. Die gemeinsame Jugendkapelle der Gemeinde unter Leitung von Joachim Mager bringt dem Jubilar ein Geburtstagsständchen. Das Nachwuchsorchester gestaltet den ersten Teil.