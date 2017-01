Dietingen Die gute Seele der Kirchengemeinde geht

Dietingen. Zum Jahresausklang beendet Rosa Breig offiziell ihren Dienst. Es war den Verantwortlichen sehr wichtig, ihre Verabschiedung auf einen Festtag zu legen, der ihrer Arbeit und ihrem Engagement würdig ist.

Rosa Breig übernahm am 1. Dezember 1998 den Mesnerdienst in St. Nikolaus. Schon viele Jahre vor dieser Zeit war sie für die Reinigung der Kirche und den Blumenschmuck mitverantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehörte der liturgische Dienst bei den Messfeiern. Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten, Roratemessen, ewige Anbetung, Andachten; all dies konnte nur stattfinden, weil sie im Verborgenen fleißig und pflichtbewusst ihre Aufgaben verrichtete.

Vor Gottesdienstbeginn, wenn die Ministranten eintrafen, kümmerte sie sich um deren ordentliches Erscheinungsbild. Die Altartücher, Kelchtücher, die Rochette für die Ministranten, sprich die Kirchenwäsche, all dies wurde von ihr gewaschen und gepflegt. Ihre Hingabe und Liebe zu Gott spiegelte sich wider in der Schönheit des Blumenschmucks sowie in der Sauberkeit und Ordnung in der Pfarrkirche.