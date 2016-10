Dietingen Die dritte Amtszeit beginnt offiziell

Das Lob gab Scholz an Schneider zurück. Der langjährige Wegbegleiter engagiere sich seit 1989 für die Belange der Gemeinde und sei ehrenamtlich in vielen Vereinen tätig. Für Scholz war das Ergebnis der Wahl "klar und eindeutig". Er bedankte sich für die Anerkennung der zurückliegenden Leistungen. Die Gemeinde habe sich in dieser Zeit als familienfreundliche Gemeinde "ganz neu aufgestellt" und könne den Betreuungsbedarf vom ersten bis zum zehnten Lebensjahr in "hervorragender Weise" abdecken.

Scholzens Ziele

Mit mehr als 25 Millionen Euro wären in allen fünf Ortsteilen die Infrastruktur mit Gemeindeeinrichtungen, Vereinsräumlichkeiten, Breitband, guten Straßen und Wegen "entscheidend vorangebracht und verbessert" worden. Besonderen Wert habe er dabei auf die lebendige Dorfgemeinschaft und das ehrenamtliche Engagement gelegt.

Immer habe er auch betont, dass alles nur gemeinsam erreicht werden könne. "Nur im Zusammenwirken von Bürgermeister, Mandatsträgern, Gemeindeverwaltung und Bürgerschaft haben wir in der Vergangenheit so viel geschaffen und können in Zukunft noch mehr erreichen." Er sei dankbar, dass er auch für die kommenden Jahre ein "starkes Mandat" von der Bürgerschaft erhalten habe.

"Ich habe dieses Mandat wie in den vorangegangenen beiden Wahlen ohne Versprechungen errungen. Vielmehr habe ich den Bürgerinnen und Bürgern das Angebot gemacht, gemeinsam mit mir an verschiedenen Zielen zu arbeiten, die unsere Gemeinde auf ihrem guten Weg weiterhin voranbringen."

Als Ziele benannte Scholz, die weitere Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement, die familienfreundliche Ausrichtung, der Breitbandausbau, Barrierefreiheit und Hochwasserschutz. Darüber hinaus die Stärkung des Gewerbestandorts und die hausärztliche Versorgung.

Der Erhalt und Ausbau der Gemeindeeinrichtungen, Straßen und Wege für die Landwirtschaft wie die Naherholung wären eine dauerhaft wichtige Aufgabe. Um dies zu erreichen, sei eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat eine grundlegende Voraussetzung und "mir ein großes Anliegen".

Konstruktive Kritik und der Austausch von verschiedenen Denkansätzen und Meinungen "sind dabei wertvolle Elemente unserer Arbeit".

Vierte Periode möglich

Schlussfolgernd aus dem Wahlergebnis erwarte die Bürgerschaft aber nach seiner Meinung, dass "unnötiger Streit und destruktive Kritik vom Gremium ferngehalten werden". Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Ratskollegen und auf die dritte Amtszeit, "weil sie wieder spannend sein wird und mich persönlich bereichert". "Wenn ich gesund bleibe und mir die Menschen weiterhin das Vertrauen schenken, muss es deshalb ja auch nicht meine letzte Amtszeit sein", schloss Scholz.