Schlängelte sich beim Narrentreffen vor einer guten Woche noch ein langer Umzug mit vielen Gastzünften durch Dietingens Straßen, waren am Fasnetsmontag beim Umzug die Dietinger Narren unter sich. Weißnarr, Baurama, Bären und Schreckenberg-Hexen juckten am Publikum vorbei und verteilten Süßigkeiten, Most und Schwarzwurst. Auch Elferrat, Gardemädchen und Dietinger Musikverein waren im 40. Jahr der Zunft mit von der Partie. Foto: Müller