Dietingen Der direkte Vergleich beider Gebäude

Dietingen-Böhringen (ans). Der Termin wurde nicht verzögert, sagte Vorsitzende Sofie Gfrörer-Frommer, sondern "sachorientiert vorbereitet". Ingenieurbüros wurden beauftragt, die den Unterhalts- und Kostenaufwand beider Gebäude prüfen sollten. Einer der beiden Ergebnisse liege vor, die andere Untersuchung dauere noch an.

Mit ihrem Abschluss werde das Treffen einberufen und über den direkten Vergleich beider Gebäude im kleinen Kreis am runden Tisch berichtet. Ein Informationsflyer zum Vorhaben wurde inzwischen an alle katholischen Haushalte in Böhringen und Rotenzimmern verschickt.

Bereits im Jahr 2013 legte die Diözese nahe, zu prüfen, für das alte Pfarrhaus einen Ersatzbau in Kirchennähe zu schaffen, steht darin geschrieben. Als Gründe wurden genannt, dass der Wechsel zu kleineren Gebäuden von der Diözese erwartet werde und dass bei der Böhringer Kirche ein WC, ein Lagerraum und Versammlungsräume fehlen.