Dietingen Böhringer Flegga-Bätscher sind volljährig

Dietingen-Böhringen. In der Schlichemtalhalle wird jetzt das 18-jährige Bestehen gefeiert. Auf dem Programm steht ein großes Guggamusiktreffen inklusive Showtanz. Die Guggamusiken "Balingo-Guggis" aus Balingen, die Guck a Musik vo Saidorf, die Sunshine-Gugge aus Heudorf-Rohrdorf, die Guggamusik Bockdopel-Pfuper aus Deilingen sowie die Guggenmusik "Gib Alles" aus Schwenningen (Heuberg) haben Ihre musikalische Unterstützung angekündigt. Was für´s Auge bieten an diesem Abend die Showtanzgruppe "Dance4fun" aus Zimmern unter der Burg, die Zunftgarde der Narrenzunft Böhringen, die Showtanzgruppe Insieme aus Deißlingen sowie die Showtanzgruppe "Swabian Pockets" aus Epfendorf. Im Anschluss an das Programm wird DJ Fazz noch bis in die Morgenstunden einheizen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Nähere Infos auf www.facebook.com/guggamusik.flegga.baetscher.