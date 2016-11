Dietingen Blick in neue Kindertagesstätte

Um 10 Uhr beginnt der Familiengottesdienst in der Kirche St. Nikolaus. Dieser wird von den Kindergartenkindern mitgestaltet.

Anschließend lädt die Kirchengemeinde zusammen mit der bürgerlichen Gemeinde zum Tag der offenen Tür in die neu erbaute und seit September bezogene Kindertagesstätte St. Nikolaus ein. Bis 14.30 Uhr besteht die Möglichkeit, die neuen Räume zu besichtigen und sich über das Betreuungskonzept der Kindertagesstätte zu informieren. Um 18.30 Uhr beginnt das 25. Adventskonzert des Kirchenchors im Gotteshaus.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, findet zu morgendlicher Stunde, 6 Uhr, eine Roratemesse statt. In der von nur mit Kerzen erleuchteten Kirche stimmen sich die Gottesdienstbesucher auf die kommende Geburt Jesu Christi ein. Anschließend sind alle zum gemeinsamen Frühstück in die Nikolausstube eingeladen.