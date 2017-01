Dietingen Bildung der Stimme und des Herzens

Mit einem detaillierten chronologischen Abriss erinnerte er an sämtliche Veranstaltungen und Aktivitäten. Dabei zählte er neun weltliche und acht kirchliche Auftritte auf. 41 Mal hatten sich die Sänger zur Probe getroffen. Thomas Schneider lieferte weitere statistische Zahlen: Dem gemischten Chor gehörten im vergangenen Jahr 25 Sängerinnen (16 Sopran und neun Alt) und neun Sänger (vier Tenöre, fünf Bässe) an. Bei den Männerstimmen hatte der Verein einen Zugang zu verzeichnen. Die Sängerwerbung werde den Verein weiterhin beschäftigen, betonte der Vorsitzende.

Stolz ist der "Sängerkranz" auf die vereinseigene Gruppe "Singfonie". Die erfrischenden Auftritte der fünf jungen Frauen gehören mittlerweile zum festen Bestandteil der Konzerte vor eigenem Publikum. Besondere Erwähnung fanden die gelungenen geselligen Veranstaltungen.

Nur ganz wenig auszusetzen ("Bei manchen gehen die Uhren etwas nach") hatte Chorleiter Siegbert Supper bei seiner Sängerschar. In gewohnt guter Manier habe der Chor die zahlreichen Auftritte gemeistert, lobte er. Ihm imponiere, was die Sänger alles noch außerhalb von Singstunden und Auftritten leisteten. Dies zeuge von einer sehr intakten Vereinsgemeinschaft.

In Relation zur Größe des Ortes sei der Chor im Moment gut aufgestellt, auch wenn der Verein jederzeit neue Sänger gebrauchen könne. Sein Dank galt insbesondere seiner Vertreterin, Helga Bonaus, sowie Klavierspielerin Heike Müller.

1800 Euro für guten Zweck

Wenn dann noch der Kassier positive Zahlen vermelden kann, dann hat alles gepasst. In dieser erfreulichen Situation sah sich Finanzchef Elmar Koch. 1800 Euro konnte der "Sängerkranz" aus dem Erlös seines Benefizkonzerts an den Verein "Mukoviszidose Zollernalb-Tübingen" sowie an den Verein "Clowns im Dienst Tübingen" verteilen. Mit den Einnahmen aus weiteren, allerdings arbeitsintensiven wirtschaftlichen Aktivitäten war die Vereinskasse aufgefüllt worden.

Der dritte Vorsitzende im Bunde, Klaus Vogt, früher Pfarrer in Rotenzimmern, übernahm den Part Ehrungen. Singen sei nicht nur Stimmbildung, sondern bedeute auch Bildung des Herzens, sagte er und erläuterte dies aus geistlicher Sichtweise. Geehrt wurden folgende Aktive: Ursel Schneider, Thorsten Schneider (beide 25 Jahre), Karin Maier, Maria Seemann, Claudia Schäfer (alle 30 Jahre) und Fritz Herter (50 Jahre).

Eine Auszeichnung erhielten die passiven Mitglieder Josef Schwende (25 Jahre), Waltraud Fechter, Horst Hauser (beide 40 Jahre/Ehrenmitglied) und Roswitha Birk (50 Jahre). Der Chor umrahmte die Versammlung mit mehreren Liedvorträgen.