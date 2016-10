Dietingen Bauhof erntet Anerkennung im Rat

Zu seinem Stellvertreter wurde vom Gemeinderat Nobert Scheible, der dem Gemeindehof seit vielen Jahren angehört, gewählt.

Etzolds Bericht über die vergangenen und laufenden Maßnahmen des Bauhofs fand bei den Räten Anerkennung. Die Sicherheit der Spielgeräte auf den Spielplätzen wurde innerhalb des Tagesgeschäfts ebenso kontrolliert wie die Standsicherheit der Grabsteine auf dem Friedhof. Es wurde gemäht, Hecken wurden geschnitten und zwei neue Mitarbeiter von Etzold geschult. Darüber hinaus half der Bauhof beim Rückbau des alten Kindergartengebäudes und konnte das alte Bauhof-Fahrzeug veräußern. Auch wären die Weihnachtsvorbereitungen im vollem Gange, so Etzold.

Die Räte waren insgesamt voll des Lobes. Zwei Anmerkungen für die Zukunft gab es dennoch. Frank Weißhaupt bat, die bereits versprochene grafische Darstellung über die Arbeit dem Rat künftig vorzulegen, und Klaus Häsler erhoffte sich eine Erleichterung beim Kontakt mit den Bauhofmitarbeitern. Über eine direkte E-Mail-Adresse verfüge der Bauhof noch nicht. Bislang laufen die Anfragen, Anmerkungen und Vorschläge der Räte daher über das Hauptamt.

Wie Hauptamtsleiter Matthias Barth erläuterte, bemühe er sich seit einiger Zeit um einen eigenen Internetanschluss für den Gemeindebauhof. Doch, so bedauerte er, "komme ich mit der Telekom nicht richtig voran". "Ganz so zu Fuß", wie in der Gemeinderatssitzung der Eindruck entstand, "sind wir natürlich nicht unterwegs." Er sei mit Etzold über das Dienst-Smartphone verbunden. Zudem sei Etzold zur näheren Abstimmung häufig im Rathaus. Mitnichten reduziere sich der Kontakt daher "auf schlecht lesbare Fax-Sendungen oder wöchentliche Rücksprachen".